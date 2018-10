Slutsky laat neefje Bogarde debuteren in De Kuip

De 20-jarige centrumverdediger, een neef van oud-international Winston Bogarde, kwam afgelopen zomer over van Jong Ajax en kwam tot op heden alleen in de KNVB-bekerwedstrijd tegen RKAV Volendam van afgelopen woensdag voor Vitesse in actie.

Slutsky kan in Rotterdam geen beroep doen op de geblesseerde centrumverdedigers Arnold Kruiswijk en Rasmus Thelander en de geschorste aanvoerder Maikel van der Werff.

Voor Doekhi wordt het geen debuut in de Eredivisie, want tweeënhalf jaar geleden speelde hij als invaller bij Excelsior al negen minuten mee in het uitduel met AZ.