Sparta en Almere naast koploper Go Ahead

In Nijmegen speelde lijstaanvoerder Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk tegen NEC. Almere City FC versloeg RKC Waalwijk met 2-1 en staat gedeeld eerste met Sparta en de 'Eagles', die alle drie zestien punten hebben.

Op basis van het doelsaldo blijft Go Ahead op nummer één staan. De Deventenaren keken in het Goffertstadion lang tegen een 1-0 achterstand aan. Sven Braken maakte in de eerste helft met een fraai geplaatst schot in de rechterbovenhoek de openingstreffer. Paco van Moorsel maakte tegen zijn oude club twintig minuten voor tijd de gelijkmaker.

De Nijmegenaren (nu vierde) zijn wel als enige nog ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie, omdat Cambuur in Leeuwarden verloor van Roda JC (0-1). Cambuur zakt naar de vijfde plaats.

Sparta keek na 16 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan tegen provinciegenoot Dordrecht. In een tijdsbestek van ongeveer 15 minuten zorgden Deroy Duarte, Lars Veldwijk en Royston Drenthe voor de ommekeer. Drenthe maakte in de 57e minuut de winnende treffer.

Almere (tweede) en Sparta (derde) staan in de stand om de eerste periode samen bovenaan en drie punten voor op Go Ahead.

FC Twente (dertien uit zes) kan zich zondag in Enschede bij winst op Jong PSV ook melden aan kop.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand.