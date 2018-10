Sagan verlengt contract

De drievoudig wereldkampioen blijft tot en met 2021 in dienst van de werkgever. De Slowaak had nog een verbintenis tot het einde van volgend jaar.

„Ik ben heel blij met hoe het gaat in deze ploeg”, zei Sagan. „Ik voel me hier goed, we werken samen met fijne mensen, dus waarom zou ik weggaan.”

Sagan (28) gaat zondag in Innsbruck op jacht naar zijn vierde wereldtitel. Hij won dit seizoen al Parijs - Roubaix, Gent - Wevelgem en drie etappes in de Ronde van Frankrijk.