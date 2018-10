Opgeleefde Dessers is Advocaat dankbaar

De Belgische spits is daarom extra blij, dat hij de 71e verjaardag van zijn trainer in de bekerwedstrijd tegen MVV kon opfleuren met een doelpunt, zijn eerste officiële goal sinds april.

„Supermooi was het niet, maar ik ben blij dat we hem toch een cadeautje konden geven in de vorm van een resultaat. Ik heb veel aan hem te danken, omdat hij me de mogelijkheid heeft gegeven om weer te spelen. Nu hoop ik een paar wedstrijden de kans te krijgen om terug in mijn ritme te komen en weer de vorm te laten zien van begin vorig seizoen”, aldus Dessers, die opgelucht is dat hij van de nul af is.

„Dat is een stukje druk dat wegvalt. Ik merkte onbewust in mijn spel dat ik iets te geforceerd op zoek was naar die goal. Er is iets van me afgevallen.”