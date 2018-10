Topvoetbal maakt opvallende keuze voor Guardiola

Jaap de Groot Ⓒ Telesport

Terwijl deze week de geheime stemming bij de UEFA over de toewijzing van EURO 2024 nog een ding was, ging de FIFA weer helemaal los tijdens verkiezingen van de beste speler en coach van het jaar. Waren in juni bij de keuze voor de organisatie van het WK 2026 alle 200 stemmen al vrijgegeven, nu werden de ruim 500 keuzes van aanvoerders, bondscoaches en journalisten meteen na de uitslag op het FIFA Gala publiekelijk gemaakt.