Geen spijt bij Ten Hag

PSV-trainer Mark van Bommel en Erik ten Hag schudden elkaar de hand. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ook na het terugzien van de beelden heeft Erik ten Hag geen spijt van zijn opstelling tegen PSV. Sterker nog, de trainer van Ajax zou het bij afwezigheid van Matthijs de Ligt zelfs aandurven om Frenkie de Jong en Daley Blind het met Bayern München-spits Robert Lewandowski te laten uitvechten. Het is hypothetisch, want De Ligt is vanavond tegen Fortuna Sittard – en waarschijnlijk dus ook dinsdag in München – weer inzetbaar.