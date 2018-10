Ajax heeft plannen met Gravenberch

„We hebben plannen met hem en dat is de reden dat hij debuteerde”, aldus trainer Erik ten Hag vooruitblikkend op het treffen met Fortuna Sittard van zaterdag.

„We hebben zijn potentie in de voorbereiding gezien en de stijgende lijn trekt hij door bij Jong Ajax en op trainingen. Hij speelde ook niet voor niks tegen Te Werve.”

Ten Hag ontkende bovendien dat Max Wöber na PSV-Ajax is ’afgeschreven’. De Oostenrijker zat ondanks de afwezigheid van Matthijs de Ligt op de bank.

„Dat hoeft niet. Voor deze wedstrijd hebben we een andere keuze gemaakt en daar sta ik nog volledig achter. Maar in een andere wedstrijd tegen een andere tegenstander zou het weer anders kunnen zijn. Sterker nog, in de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen tot nog toe (Kiev-uit, red.) heeft hij gespeeld. Dus hoezo afgeschreven? Integendeel dus.”