’Trip naar München voor Ajax ook reis terug in de tijd’

Edwin van der Sar Ⓒ Telesport

Ik kijk ongelooflijk uit naar de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Bayern München die we dinsdagavond in Duitsland in de Allianz Arena spelen. Vanwege de innige contacten met alle geledingen van Bayern en de samenwerking binnen de European Club Association (ECA) met Bayern-vertegenwoordigers als Karl-Heinz Rummenigge en Michael Gerlinger, is het voor ons een bijzondere ontmoeting.