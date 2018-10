Javier Zanetti is Mister Inter

— Hij wordt algemeen gezien als de perfecte profvoetballer. Iemand die zich zo goed verzorgde dat hij zich zelfs als veertiger aan de top handhaafde. Javier Zanetti haalde daardoor het ongelooflijke aantal van liefst 1114 officiële wedstrijden, waarvan 615 tijdens de 20 (!) jaar dat hij voor Internazionale uitkwam. De club uit Milaan is woensdag de tegenstander van PSV in de Champions League. Aan de vooravond van dit aansprekende duel had TELESPORT een exclusief interview met de inmiddels 45 jaar oude Mister Inter.