Sneijder steunt Verhoeven in ArenA

Wesley Sneijder reist speciaal vanuit Qatar naar Amsterdam om de Nederlander in de Johan Cruijff ArenA aan te moedigen, nadat Verhoeven eerder bij het afscheid van de recordinternational was geweest. ,,Vanaf het eerste contact hebben we een bijzondere klik. Hij heeft kaarten voor me neergelegd, dus ik ben er voor hem”, aldus Sneijder.

,,Er zijn gewoon heel veel overeenkomsten tussen ons”, zegt de voetballer. ,,Echt leven voor de sport, het maximale eruit willen halen, is ook datgene wat ik bij hem zie. Rico is net als ik een echte winnaar, maar bovenal een topgozer. Hij is net zo simpel in de omgang als ik.”

Ook Lil’ Kleine (tweede van links) en Nigel de Jong (rechts) waren van de partij. Ⓒ Instagram

Wat de band tussen Verhoeven en Sneijder verder versterkt, is dat de vechtsport de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Galatasaray en Oranje in zijn tijd bij Internazionale verder hielp. ,,Ik hou van die sport, kijk er graag naar en doe het ook zelf. Het vechten heeft me in die tijd geholpen om weer topfit te worden. Ik denk ook dat het ook voor voetballers de beste training is die ze kunnen krijgen.”

Sneijder vroeg Verhoeven eerder al met welk gevoel hij tegen Inocente de ring instapt. ,,Hij zei: hetzelfde waarmee jij voor een belangrijke wedstrijd het veld betreedt. Vol adrenaline en met de absolute wil om te winnen. Ik counterde dat een voetbalgevecht iets anders is dan écht vechten. Maar hij zei daarvoor getraind te zijn en te weten wat hem te wachten staat. Rico is de beste van de wereld, gaat altijd van zijn eigen kracht uit en dat vind ik mooi.”

Over de afloop heeft Sneijder geen twijfel. ,,Rico wint, honderd procent.”