Max Verstappen in de schaduw: ’Maar veel beter dan verwacht’

Terwijl de bekritiseerde Duitser vecht voor zijn laatste kansje op de wereldtitel, wacht Verstappen morgen een inhaalrace door een gridstraf. Over het begin van zijn race-weekeinde in Rusland heeft hij weinig te klagen. „Het ging beter dan verwacht”, aldus de Red Bull-coureur, die in de trainingen de tweede en derde tijd noteerde. „De balans van de auto is heel goed. Als we nu al een halve seconde achter zouden liggen, zouden we nog meer werk hebben. Alleen moeten we nog even kijken hoe we het beste kunnen omgaan met de banden.”

Verstappen zal vanmiddag om 14.00 uur in de kwalificatie normaliter niet doorstoten naar de laatste sessie (Q3), zodat hij morgen bij de race een vrije keuze heeft op welke banden hij start vanaf de naar verwachting laatste startrij. „Hopelijk kunnen we nog wat verbeteringen doorvoeren. En dan wordt het al inhalend zondag (morgen, red.) hopelijk een leuke race.”