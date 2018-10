Sneijder katholiek geworden mede dankzij Javier Zanetti

„Javier is een van de weinigen uit dat team met wie ik nog regelmatig contact heb. Op bijzondere momenten in mijn carrière en privéleven is hij altijd heel attent. Hij is een voorbeeld voor iedereen, want ik heb nooit zo’n op en top prof meegemaakt. Javier heeft de kracht om directeur van Inter te zijn en die straalt hij ook uit”, zegt de recordinternational, die mede dankzij de Argentijn katholiek werd.

„Hij heeft me veel over het geloof verteld en me uiteindelijk ook meegenomen. Elke avond voor de wedstrijd kwam de priester en gingen we bij de club naar ons eigen kapelletje. Ik vond daar mijn rust, het voelde goed.”

Lees ook het exclusieve interview met Javier Zanetti.

Bekijk ook: Javier Zanetti is Mister Inter