PSV’er Rosario ziet jongensdromen uitkomen

Pablo Rosario ontwikkelt zich langzaam tot een international. De middenvelder zit nu al in de voorselectie van Ronald Koeman. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - Pablo Rosario heeft een bijzondere week achter de rug. De 21-jarige PSV-middenvelder werd alom geprezen voor zijn spel in de gewonnen topper tegen Ajax en werd door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje. PSV-trainer Mark van Bommel is niet bang dat de groeibriljant gaat zweven. „Daar hoef ik niks aan te doen. De spelers zijn volwassen genoeg om daar goed mee om te gaan.”