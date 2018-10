Rico Verhoeven keert als koning terug in ArenA

Verhoeven nam begin september al even poolshoogte in de Johan Cruijff ArenA. De Glory-kampioen toog vanuit zijn vertrouwde Halsteren richting Amsterdam om zijn vriend Wesley Sneijder, met wie hij deze zomer nog vakantie vierde op Ibiza, toe te juichen tijdens diens afscheidswedstrijd als Oranje-international.

„Zo kon ik alvast even sfeer proeven. Wesley is bovendien een goede vriend van mij en als sporter een groot voorbeeld. Alles wat hij doet, doet hij met de volle honderd procent en mede daarom is hij ook recordinternational geworden”, spreekt Verhoeven vol bewondering over de man die 134 keer uitkwam voor Oranje.

Bekijk ook: Sneijder steunt Verhoeven in ArenA

Rico Verhoeven, onder toeziend oog van zijn manager Karim Erja in gesprek met mensen van organisator Glory, betreeft vandaag de ring inde Johan Cruijff ArenA. Ⓒ Glory

Verhoeven hoopt vanavond net zo’n applaus te krijgen als Sneijder begin deze maand. „Amsterdam is toch het ’mekka’ van het kickboksen. Veel buitenlandse vechters komen naar Nederland om hier het kunstje te leren. Het is een droom die uitkomt om hier weer te staan”, stelde hij gisteren bij de weging.

De kampioen leefde deze week met zijn team – afgezonderd in een onderkomen nabij Utrecht – in alle rust toe naar zijn partij met Inocente. Even weg van alle drukte.

De zelfverzekerde Inocente, vooral gevaarlijk met draaiende stoten en trappen, trainde de afgelopen dagen met een bitje met daarop de tekst And new, alsof hij al de nieuwe kampioen was. Als het aan Verhoeven ligt, wordt die arrogantie keihard afgestraft. „Tja, ik wens hem het beste, maar hij gaat gewoon een pak slaag krijgen.”

Acht jaar geleden, tijdens het laatste grote vechtsportevent in de ArenA, was Verhoeven ook van de partij, maar alles was toen anders. De destijds 21-jarige Brabander (die op punten won van de Bosniër Dzevad Poturak) zette destijds zijn eerste stappen op weg naar de kampioensgordel en maakte toen slechts onderdeel uit van het bijprogramma. Badr Hari was de hoofdact. Dat diens naam inmiddels op Verhoevens lijst met slachtoffers prijkt, zegt alles over de ontwikkeling die de Brabander heeft doorgemaakt.

In de haren

Ook Robin van Roosmalen strijdt vanavond om een titel. De vedergewichtkampioen neemt het op tegen Pechpanomrung Kiatmookao. Ook de partij tussen Murthel Groenhart en Mohammed Jaraya belooft vuurwerk op te leveren. Al bij de weging vlogen de twee elkaar bijna in de haren.