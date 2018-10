Van Gerwen gooit negendarter, maar geen toernooiwinst

Van Gerwen won de betreffende partij tegen Kyle Anderson met 6-2 in legs en gooide en passant een gemiddelde van 109,5. Later in het toernooi rekende hij ook af met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Met een gemiddelde score van 107 onderstreepte de nummer één van de wereld zijn status als favoriet. In de halve eindstrijd werd Van Gerwen toch verrassend uitgeschakeld. De relatief onbekende Letse darter Madars Razma bleek nipt te sterk; 6-5 in legs. Razma verloor later de finale van Max Hopp.

Overigens was Van Gerwen niet de enige speler die in Dublin een negendarter noteerde. Eerder op vrijdag gooide George Killington eveneens een perfecte leg.