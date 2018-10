WK wielrennen: Nederland moet klimvermogen uitspelen op loodzwaar parcours

Wout Poels en Tom Dumoulin lijken op papier de belangrijkste Nederlandse troeven. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

INNSBRUCK - Als ze het voorbeeld van Joop Zoetemelk overnemen, dan leeft de Nederlandse wielersport nog zeker de komende tien jaar in weelde. Jopie was 38 jaar en 9 maanden toen hij in 1985 als allerlaatste landgenoot de wereldtitel op de weg veroverde. Nu de huidige generatie vele decennialange leegtes opvult en nieuwe records vestigt, wordt het verlangen groot om ook dé regenboogtrui naar ons polderland mee te nemen. Met acht succesvolle Oranje-klimmers aan de start liggen er op een loodzwaar parcours in Oostenrijk de nodige kansen.