Formule 1 en Grand Prix van China verlengen contract tot en met 2025

In Shanghai wordt al sinds 2004 geracet. In 2019 vierde de Formule 1 in China de duizendste race in historie. Door de coronapandemie gingen de Grand Prixs van 2020 en dit seizoen niet door. Ook volgend jaar staat Shanghai niet op de kalender, vanwege dezelfde reden. Desalniettemin is het contract dus wel verlengd.

,,Dit is geweldig nieuws voor al onze fans in China”, vindt Formule 1’s CEO Stefano Domenicali. ,,We zijn allemaal teleurgesteld dat we door corona China niet konden verwerken in de kalender voor 2022. Zodra de situatie het toelaat, komen we terug.”