Van Gaal met Ajax mee naar Bayern München

Ajax bewaart goede herinneringen aan de strijd met Bayern München. Zo stond in 1995, in het jaar dat de Amsterdammers de Champions League wonnen, in de halve eindstrijd ook de clash met de Duitse recordkampioen op de rol. In het oude Olympia Stadion werd het 0-0, om vervolgens in de return in eigen huis hard toe te slaan; 5-2 zege. „Een wedstrijd waarin Danny Blind en Marc Overmars, die nu in onze organisatie zitten en dus ook terugkeren naar de plek van toen, meespeelden”, vervolgt Van der Sar.

Van Gaal was in 1995 de hoofdtrainer van Ajax en beleefde met de club zo grote successen. In dat jaar veroverden de Amsterdammers naast de Champions League ook de landstitel, de wereldbeker voor clubsteams en de Europese en Nederlandse Supercup. Als coach van Bayern München behaalde hij in 2010 het kampioenschap in Duitsland, de DFB Pokal en de Duitse Supercup.

Ajax wacht zaterdagavond in de Eredivisie eerst nog de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. „Daar moeten we winnen, omdat we met een goed gevoel naar Duitsland willen afreizen. Sittard is al aardig in de richting, maar we draaien na de wedstrijd wel om, want we vliegen maandag gewoon vanaf Schiphol”, sluit Van der Sar af.

