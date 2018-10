Kvyat keert in Formule 1 wéér terug bij Toro Rosso

Kvyat stond in 2014 en 2016 ook al onder contract bij Toro Rosso. In de tussentijd kwam hij destijds uit voor Red Bull, maar moest in mei 2016 van stoeltje wisselen met Verstappen. Verstappen stapte toen over van het satellietteam over naar het grote Red Bull, waarvoor hij inmiddels al vier Grand Prixs wist te winnen. Vorig jaar werd Kvyat bij Toro Rosso na de Grote Prijs van Amerika overigens ook nog uit het team gezet.

„Ik wil Red Bull en Toro Rosso bedanken voor de kans die ze me opnieuw in de Formule 1 geven”, reageerde Kvyat. „Ik heb me bij Toro Rosso altijd thuisgevoeld en ik weet zeker dat dit volgend seizoen ook zo zal zijn.”