Programma, uitslagen en stand Eredivisie

PSV brengt zaterdagavond om 18.30 uur een bezoek aan het zwalkende NAC Breda. Dat mag voor de equipe van trainer Mark van Bommel, richting het Champions League-treffen met Internazionale, normaal gesproken geen problemen opleveren.

Ajax, dat vorige week kansloos van PSV verloor, reist af naar promovendus Fortuna Sittard. De Amsterdammers moeten winnen om het gat met de concurrent uit Brabant niet groter dan vijf punten te laten worden. De aftrap in Limburg is om 20.45 uur. Ajax speelt dinsdag in de Champions League in en tegen Bayern München.

De zevende speelronde wordt zondag afgesloten met Feyenoord - Vitesse. Het duel in De Kuip begint om 16.45 uur.

