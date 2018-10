Muhammad Ali-trofee voor profbokser Smith

Callum Smith dwingt George Groves helemaal in de hoek. Ⓒ AFP

De Brit Callum Smith heeft de Muhammad Ali-trofee in het supermiddengewicht veroverd. De 28-jarige profbokser was in de finale van de World Boxing Super Series in Saudi-Arabië te sterk voor zijn landgenoot George Groves. Smith zegevierde op knock-out in de zevende ronde.