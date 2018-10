Domper voor FC Twente

Brama onderging vrijdag nader onderzoek in het ziekenhuis. ,,Toen de dokter mij vertelde dat de buitenband van mijn rechterknie was ingescheurd, schrok ik echt. Het was een pittige tackle in de wedstrijd, ik had ook wel wat last, maar dit is wel wat erger dan ik verwacht had. Wanneer je rekening houdt met een verrekking en er misschien één of twee wedstrijden uit bent, dan is dit een bittere pil.''

De komende weken zal Brama een brace dragen om zijn knie. Na een individueel trainingsprogramma gaat hij toewerken naar de groepstraining. ,,Ik moet nu de knop omzetten en hard werken om terug te komen.''