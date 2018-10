Verstappen sluit laatste training af als vijfde

Verstappen had drie pogingen nodig om voor de eerste keer een tijd neer te zetten. Vervolgens klokte hij 1:35.271. Vlak voor het einde van de vrije training kwam hij met zijn Red Bull nog een keer naar buiten en dat resulteerde in een veel betere tijd: 1:33.937. Daarmee bleef de Nederlander nog altijd op gepaste afstand van de snelste man, Lewis Hamilton. De Brit stuurde zijn Mercedes in 1:33.067 (een nieuw baanrecord) over het circuit en was zo bijna een seconde sneller.

Verstappen start zondag naar verwachting vanaf de allerlaatste startrij tijdens de Grand Prix van Rusland. De 20-jarige Limburger had al een gridstraf te pakken vanwege het vervangen van verschillende motoronderdelen. Daar komt nog een extra ’sanctie’ bij, omdat hij en teamgenoot Daniel Ricciardo ook de versnellingsbak hebben vernieuwd.

Ricciardo en Verstappen starten daardoor normaal gesproken vanaf de laatste startrij in Sotsji. Daarvoor zullen Pierre Gasly, Brendon Hartley en Fernando Alonso staan. Ook zij hebben allemaal een gridstraf gekregen vanwege het vervangen van motoronderdelen.

De kwalificatie wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur afgewerkt. Deze sessie is via telegraaf.nl live te volgen.