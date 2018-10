FC Volendam zet trainer op straat

De hoofdtrainer moet boeten voor de teleurstellende resultaten van de club uit Noord-Holland. Volendam bleef dit seizoen in de eerste zeven wedstrijden zonder overwinning.

Salden volgde anderhalf jaar geleden Robert Molenaar op als trainer van Volendam. Opmerkelijk genoeg was hij toen zelf technisch manager.

Het wegsturen van Salden geldt als het eerste trainersontslag dit seizoen in Eerste Divisie. „De teleurstellende resultaten in de Keuken Kampioen Divisie bieden geen perspectief in de nabije toekomst”, schrijft FC Volendam in een korte verklaring. Wie Salden opvolgt, is nog onduidelijk.