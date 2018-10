Tomic treft Fognini in tennisfinale in China

Tomic, die de kwalificaties overleefde, versloeg in de halve finales de als zevende geplaatste Portugees Joao Sousa met twee keer 6-4. De als eerste geplaatste Fognini versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 6-7 (5) 6-0 6-3.

Tomic begint aan zijn zesde ATP-finale. Hij heeft drie titels op zijn erelijst staan. Fognini staat voor de achttiende keer in de finale van een ATP-toernooi. Hij veroverde tot dusver acht titels. Dit jaar was de huidige nummer dertien van de wereld al de beste in Los Cabos, Bastad en São Paulo.