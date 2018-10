Verstappen snel van de baan met prima tijd

De Nederlandse Formule 1-coureur realiseerde de derde tijd. Daniel Ricciardo kwam tot de vierde tijd. Hij werd helemaal in het slot van Q1 Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes namen de eerste twee plekken in beslag.

Bekijk ook: Gasly gaat Verstappen achterna

Verstappen en zijn teamgenoot van Red Bull, Ricciardo, moeten door een gridstraf zondag tijdens de race in de achterhoede beginnen. Tot het gaatje gaan in de kwalificatie had daarom geen zin. Red Bull koos er daarom voor om de banden te sparen.

Stoppen na de eerste sessie was ook strategie, omdat de Limburger nu zelf mag kiezen op welke banden hij zondag in de race op het circuit van Sotsji start. Hij zei in aanloop dat hij alsnog mikt op de vijfde plaats.

Valtteri Bottas van Mercedes veroverde de poleposition in Sotsji, voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Bottas zette in de derde en laatste kwalificatiesessie, met nog maar tien coureurs op de baan, Hamilton onder druk. Hij dwong de Brit in de allerlaatste minuut tot een ultieme poging de tijd van de Fin te verbeteren. De poging van Hamilton mislukte door een stuurfout, waardoor hij een bocht veel te ruim nam.

Ferrari op drie en vier

Hamilton start niettemin zondag in de race vóór zijn Duitse titelrivaal Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de derde tijd klokte. De Fin Kimi Räikkönen noteerde de vierde tijd.

Max Verstappen beëindigde de kwalificatie voortijdig. De Nederlander van Red Bull incasseert een gridstraf vanwege een motorwissel en start zondag vanaf een positie achterin.