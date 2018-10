Verstappen: ’Er is nog altijd een strijd tussen teamgenoten’

In Q1 kwam hij tot de derde tijd. Verstappen en zijn teamgenoot van Red Bull Daniel Ricciardo lieten de kwalificatie vervolgens voor wat die was, om banden te sparen. Het tweetal moet door een gridstraf in de achterhoede starten tijdens de race van zondag.

„Het is wel jammer dat we alleen Q1 reden. Dat nam de spanning bij de kwalificatie wel een beetje weg. Er is ook nog altijd een kwalificatieduel tussen teamgenoten, dus dat wilde ik ook winnen”, doelde de Nederlander in gesprek met Ziggo op zijn strijd met Daniel Ricciardo, die hij in extremis nog pakte.

„Tijdens mijn eerste ronde zat ik een beetje te slapen, omdat ik niet gewend om in Q1 de hele tijd vol gas te gaan. Toen ik dat zag, wilde ik dus nog even een extra ronde rijden.” Verstappen was verder positief over de snelheid van zijn Red Bull: ,,Het was gewoon goed. We bleven netjes binnen de lijnen en stonden aan het einde derde. Dat was niet verkeerd.”