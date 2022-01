Steun voor Ron Jans vanuit spelersgroep FC Twente: ’Dat lijkt met logisch’

„Het lijkt mij logisch, dat wij als selectie positief staan tegenover het doorgaan met de trainer. We draaien goed. Maar uiteindelijk is het een beslissing van de club en zien we als spelers wel wie er komend seizoen voor de groep staat.”

Er is intern bij FC Twente kritiek op attractiviteit en kwaliteit van het vertoonde spel en de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt. Met het oog daarop was de uitschakeling in de KNVB-beker door AZ een ontnuchterende ervaring. Het niveauverschil was opvallend groot, vond ook aanvoerder Pröpper.

Het is nog onduidelijk of Ron Jans (links) en Jan Streuer (rechts) ook volgend seizoen werkzaam zijn bij FC Twente. Ⓒ ProShots

„AZ is gegroeid in de competitie. Wij zeker ook. Maar als je naar de kwaliteit van AZ kijkt dan is het niet zo gek dat zij de betere waren. Al vind ik dat het verschil te groot was, als je ziet wat voor reeks wij hebben neergezet en hoe wij als team dit seizoen ook zijn gegroeid. We hebben een heel goed AZ getroffen en deze wedstrijd was het een wat minder FC Twente. We hadden wel op meer gehoopt, maar AZ was gewoon een stapje verder dan wij”, aldus Pröpper, die denkt dat het te hoog gegrepen gaat zijn voor FC Twente om AZ voor te blijven in de competitie.

„Ik vind AZ een team dat de kwaliteiten heeft om bovenin mee te draaien. Wij moeten mee gaan strijden om de plekken daaronder. Dat hebben we tot nu toe goed gedaan en dat moeten we zien door te trekken.”