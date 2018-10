Nieuwe dreun voor Mourinho en United

Op bezoek bij West Ham United ging het kwakkelende elftal van manager José Mourinho met 3-1 onderuit. Op dit moment bezet de grootmacht de achtste plek in de Premier League. Midweeks vloog United er in de League Cup uit tegen Derby County.

De nederlaag kwam na een week waarin het op Old Trafford vooral ging over de ruzie tussen Mourinho en sterspeler Paul Pogba. De Fransman stond gewoon in de basis, maar kon zijn ploeg niet redden.

Al na vijf minuten opende Felipe Anderson de score voor West Ham. Een eigen doelpunt van Victor Lindelof bracht de Mancunians nog veel dieper in de problemen.

Marko Arnautovic maakt alle onzekerheid een einde. Ⓒ Reuters

Vlak nadat Pogba eruit ging deed Marcus Rashford wat terug voor United, maar Marko Arnautovic deelde twintig minuten voor tijd genadeklap uit.

De achterstand op koploper Liverpool is nu al acht punten voor de ploeg van Mourinho. Het elftal van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft bovendien nog een wedstrijd te goed.