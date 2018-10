Frenkie de Jong niet mee in bus naar Sittard

De middenvelder van Ajax heeft een lichte irritatie aan zijn rechterknie en is niet met zijn ploeggenoten in de spelersbus naar Limburg gestapt.

Bekijk ook: Geen spijt bij Ten Hag

De Jong wordt klaargestoomd voor het Champions League-duel met Bayern München dat dinsdag in Beieren op het programma staat. De absentie van De Jong tegen Fortuna Sittard is een nieuwe tegenvaller voor Erik ten Hag. Tegen PSV kon hij niet over Matthijs de Ligt beschikken.

De Jong wordt in Limburg vervangen door Donny van de Beek of Carel Eiting.