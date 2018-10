Van der Breggen magistraal naar wereldtitel

De 28-jarige Nederlandse kwam na een koers van 156 kilometer solo over de streep. Van der Breggen reed 41 kilometer voor de finish in haar eentje naar de kopgroep en liet de achtervolgers en het peloton uiteindelijk vele minuten achter zich. Direct na afloop huilde ze vreugdetranen.

Drie minuten en 42 seconden achter Van der Breggen pakte Amanda Spratt uit Australië het zilver. De Italiaanse Tatiana Guderzo reed op ruim vijf minuten van de Nederlandse naar het brons. Vorig jaar greep Chantal Blaak goud.

De in Zwolle geboren Van der Breggen veroverde twee jaar geleden in Rio de Janeiro al olympisch goud in de wegwedstrijd. In datzelfde jaar werd ze Europees kampioen op de weg. Wereldkampioen werd ze tot zaterdag nog nooit.

Tweede goud Nederland

Van der Breggen greep eerder deze week al het zilver bij het WK tijdrijden. In die wedstrijd moest ze haar meerderer erkennen in Annemiek van Vleuten, die zaterdag zevende wered. Ellen van Dijk greep daar namens Nederland het brons.

De wereldkampioenschappen wielrennen worden zondag afgesloten. Dan hoopt Oranje bij de mannen op nog meer succes. Tom Dumoulin veroverde eerder deze week de tweede plek bij het tijdrijden en is één van de deelnemers voor de Nederlandse formatie.