Superieure solo verbaast emotionele Van der Breggen

„Dit is een heel mooie”, zei de 28-jarige Nederlandse tegen de NOS. „Die emoties hebben te maken met de opbouw hier naartoe. De aanloop was spannend. Ik wist dat dit een parkoers voor mij was, maar het was een lange weg. Vanmorgen dacht ik: laten we maar gewoon gaan fietsen. Dit was het grote doel. Als je dat wint, komt er veel over je heen. Ik had niet verwacht dat ik zo zou winnen.”

Bekijk ook: Van der Breggen magistraal naar wereldtitel

Van der Breggen reed iedereen op een achterstand van meerdere minuten. Bijna 42 kilometer voor de streep begon ze aan haar monstersolo. „Als je aanval doet, moet je het goed doen. Ik vond het wel vroeg, maar we hadden geen keuze. Het was rijden, rijden, rijden. Goed eten en goed indelen. Ik wist bijna geen tijd. Ik heb dit seizoen te vaak gehad dat het misging bij mezelf of dat ze mij terughaalden.”