’Finale Champions League verplaatst naar Porto’

Beide clubs mogen naar de stad in Portugal ongeveer 5000 supporters meenemen. Aanvankelijk zou het duel tussen de Engelse clubs op 29 mei in Istanbul plaatsvinden.

Aanvankelijk was het Londense stadion Wembley ook kandidaat. Dit ging echter niet door omdat naar verluidt de Engelse regering weigerde op de coronaregels uitzonderingen te maken voor de staf van de UEFA, sponsoren en VIP's.

De Britse regering zette Turkije vanwege het coronavirus eerder op de zogenaamde rode lijst. Dat betekent dat iedereen die vanuit dergelijke landen Groot-Brittannië binnenkomt, op eigen kosten tien dagen in hotelquarantaine moet. Dat zou het voor Engelse fans moeilijk maken om het duel in Istanbul bij te wonen.

Turkse voetbalofficials bevestigden informeel akkoord te zijn gegaan met de verplaatsing, na toezegging van de UEFA dat de finale in 2023 nu in Istanbul wordt gehouden. Vorig seizoen werd de eindstrijd van de Champions League ook al weggehaald uit de Turkse stad wegens het coronavirus. Toen werd het duel, als onderdeel van een in korte versie afgewerkt toernooi, in Lissabon gespeeld.