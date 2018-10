Nóg een straf voor Verstappen

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland oordeelde de wedstrijdleiding dat de Red Bull-coureur te weinig snelheid verminderde bij een gele vlag-situatie.

Het komt Verstappen op een extra gridstraf van drie plaatsen te staan. Ook kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie. „Ik wilde een snelle ronde rijden. Toen ik in de bocht aankwam, zag ik de gele vlag”, aldus Verstappen, die de stilgevallen Sergey Sirotkin moest ontwijken. „Hij stond stil op de racelijn, dus ik moest er al helemaal omheen. Ik vond dat ik daarmee al genoeg deed. Maar uiteindelijk is het aan de stewards.”

Het is dit weekeinde nog niet zo makkelijk om aan te wijzen wie waar zondag tijdens de zestiende Grand Prix van het seizoen start. Naast Verstappen hebben ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, de Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly en Fernando Alonso (McLaren) gridstraffen te pakken.

Volgens de voorlopige startopstelling start Verstappen achteraan, al wist hij dat na de kwalificatie - voordat de derde straf werd uitgedeeld - nog niet zeker. Vrij bijzonder in een mondiale sport waar miljoenen c.q. miljarden in omgaan. „Fans betalen veel geld om naar de kwalificatie te komen kijken. En dat doet er een topteam al niet mee”, doelde Verstappen op de afwezigheid van Red Bull in Q2 en Q3, nadat hij in Q1 de derde tijd klokte en wederom sneller was dan Ricciardo.

Verstappen in actie. Ⓒ AFP

„Als er vijf van de twintig auto’s al niet mee doen, is dat gewoon jammer. Eerlijk gezegd weet ik echt nog niet waar ik nu start. Ik zie morgen mijn naam wel ergens staan. Maar het is wel gecompliceerd met al die straffen. Bij de eerste training ging het er ook nog over wie als eerste naar buiten zou rijden, om zo je gridpositie te bepalen. Dat vind ik ook heel raar.”

Dat coureurs niet vaker dan drie keer zonder sancties van motor kunnen wisselen, snapt Verstappen enerzijds wel. „Ik begrijp de kostenbesparing. Maar aan de andere kant: na een slecht weekend gooi je er toch een nieuwe motor in, of je nu een straf krijgt of niet. Wat dat betreft maakt het ook niet uit.”