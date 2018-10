Sjöström plaaggeest 'Kromo'en Heemskerk

Sjöström troefde eerst Heemskerk af in de strijd om de winst op de 200 meter vrije slag. Even later was de Zweedse ook sneller dan 'Kromo' op de 50 vlinder.

De 25-jarige Sjöström pakte de zege op de 200 vrij in 1.52,25, Heemskerk tikte als tweede aan in 1.52,98. Op de 50 vlinder won de Scandinavische in 24,61, Kromowidjojo moest in 24,67 genoegen nemen met de tweede plaats. Maaike de Waard (zesde in 25,68) en Kim Busch (zevende in 25,94) konden niet meedoen om de medailles.

Kromowidjojo en Heemskerk pakten samen met Jesse Puts en Kyle Stolk wel goud op de 4x50 vrij voor gemengde teams. Het Nederlandse kwartet won in 1.29,90, voor de Verenigde Staten (1.30,88) en Rusland (1.31,96).