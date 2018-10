Weghorst brengt uitkomst voor Wolfsburg

Schalke eindigde vorig seizoen als tweede in de Bundesliga en plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dit seizoen kent de ploeg van coach Domenico Tedesco echter een valse start. Tegen Mainz maakte Alessandro Schöpf in de elfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij de bezoekers viel Jean-Paul Boëtius in de slotfase in.

Wout Weghorst bezorgde VfL Wolfsburg een punt. De spits maakte in het duel met Borussia Mönchengladbach de 2-2. Alassane Pléa en Thorgan Hazard hadden de bezoekers twee keer op voorsprong gebracht. Renato Steffen had de 1-1 gemaakt voor Wolfsburg, waar Paul Verhaegh de hele wedstrijd op de bank bleef.

Davy Klaassen leed met Werder Bremen een nederlaag bij VfB Stuttgart (2-1). Voor Stuttgart was het de eerste zege dit seizoen. Anastasios Donis had de thuisploeg op voorsprong gebracht. Door een eigen doelpunt van doelman Ron-Robert Zieler kwam Werder gelijk. Invaller Gonzalo Castro bezorgde Stuttgart de zege.

Hoffenheim ging in eigen huis onderuit tegen RB Leipzig. Yussuf Poulsen was twee keer trefzeker voor de bezoekers. Andrej Kramaric deed in blessuretijd nog wat terug uit een strafschop, maar kon de nederlaag (2-1) niet meer voorkomen. Justin Hoogma debuteerde als basiskracht in de Bundesliga en speelde de hele wedstrijd bij Hoffenheim, Joshua Brenet bleef op de bank.