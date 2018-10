Van Dijk is terug bij Liverpool voor Engelse kraker

De Nederlandse verdediger viel vorige week tegen Southampton (3-0) uit nadat hij een tik had gekregen op een rib die al gekneusd was. Hij miste daardoor het midweekse duel met Chelsea in de League Cup.

Zonder de aanvoerder van Oranje incasseerde Liverpool de eerste nederlaag van dit seizoen (1-2). Van Dijk keert in de onderlinge competitiewedstrijd op Stamford Bridge terug in het elftal van de 'Reds'. Ook Georginio Wijnaldum staat om 18.30 uur aan de aftrap.

De Rotterdamse middenvelder deed in het bekertoernooi vanwege fysieke klachten niet mee. Trainer Jürgen Klopp kiest voorin weer voor zijn vaste trio Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané.

Liverpool heeft na zes duels de maximale score van achttien punten, Chelsea staat op zestien.