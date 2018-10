Van Vleuten rijdt knie ’aan barrels’

De wereldkampioene tijdrijden had zoveel last van haar knie dat ze er niet meer op kon staan. ,,Ik heb die knie aan barrels gereden. Ik maak me daar nu toch wel zorgen over'', zei de Nederlandse renster, vlak voordat ze voor onderzoek naar het ziekenhuis ging.

Bekijk ook: Van der Breggen magistraal naar wereldtitel

Van Vleuten kwam op ruim 90 kilometer van de finish ten val. Ze lag er nogal ongemakkelijk bij in een perk en stapte strompelend weer op de fiets. Daarna reed ze echter in mum van tijd terug naar het peloton. ,,Ik voelde me ook zo goed. Zelfs met die knie, die meteen wel instabiel voelde, kon ik gewoon hard doorfietsen. Ik snapte er niets van.''

Bekijk ook: Superieure solo verbaast emotionele Van der Breggen

Ze plaatste in de voorlaatste klim zelfs een aanval. ,,Ik ging niet eens voluit en dacht dat er wel meer demarrages nodig waren om weg te komen. Uiteindelijk bleek ik de ideale voorzet aan Anna van der Breggen te hebben gegeven. Ik ben blij voor haar, maar zelf wel teleurgesteld.''

Van Vleuten overwoog tijdens de koers even af te stappen. ,,Maar ik voelde me zo sterk en ik dacht nog wat te kunnen betekenen voor de ploeg. Ik ben dan ook heel trots dat we als Nederlands team zo goed hebben gekoerst. Hopelijk zijn we voor de volgende keer van het gezeur vooraf af'', aldus de Utrechtse, die doelde op haar rivaliteit met Van der Breggen. De twee zijn verreweg de beste wielrensters van de wereld, maar gunnen elkaar niet altijd de zege.