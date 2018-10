Manchester City neemt ook Birghton te grazen

De Engelse kampioen versloeg Brighton & Hove Albion met 2-0 en nam de eerste plaats daarmee over van Liverpool, dat zaterdagavond tegen Chelsea speelt.

Raheem Sterling opende na een half uur de score in het Etihad-stadion van Manchester, Sergio Agüero verdubbelde in de 65e minuut de voorsprong. De Argentijnse spits werd direct daarna gewisseld door trainer Pep Guardiola.

Bij Brighton stonden de oud-PSV'ers Davy Pröpper en Jürgen Locadia in de basis. Voor Locadia betekende dat zijn eerste basisplaats dit seizoen in de Premier League. De aanvaller ging twintig minuten voor tijd naar de kant. Alireza Jahanbakhsh, vorig seizoen in dienst van AZ topscorer van de eredivisie, fungeerde weer als invaller bij Brighton.