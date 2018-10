Barcelona morst opnieuw punten in La Liga

Oscar de Marcos schoot Bilbao voor rust op 1-0. Met een fraaie volley passeerde hij doelman Marc-André ter Stegen. Valverde moest ingrijpen in de tweede helft en bracht Sergio Busquets en Lionel Messi in de ploeg. De Argentijnse sterspeler had rust gekregen, maar was ineens nodig om een nederlaag te voorkomen.

Met Messi in de ploeg creëerde de thuisploeg tal van kansen. Luis Suárez kreeg de bal er niet in, Philippe Coutinho raakte de lat en Messi zelf de paal. Zes minuten voor tijd was het toch nog raak via de eveneens ingevallen Munir El Haddadi, die een voorzet van Messi achter doelman Unai Simón tikte.