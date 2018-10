De Vries op podium bij Formule 2 in Sotsji

De Vries bezet in de tussenstand van het kampioenschap de vierde plaats. De Brit Lando Norris staat boven hem als derde. Het tweetal is afkomstig uit de opleiding van McLaren. Norris heeft al te horen gekregen dat hij in 2019 promoveert naar de Formule 1 en samen met de Spanjaard Carlos Sainz de stoeltjes bezet in het Britse raceteam.

De Vries kondigde voor aanvang van het seizoen aan dat hij met Norris zou strijden om een stoeltje bij McLaren. Het is nog onduidelijk of hij een rol als reserve krijgt. De Fries kan dit seizoen bogen op twee overwinningen in de talentklasse van de Formule 1.