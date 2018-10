Van de Ven blijft volop in race voor wereldtitel

De 20-jarige Zeeuwse won in Imola de eerste manche van de Grand Prix van Italië op het tot zandpiste omgevormde Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Omdat Kiara Fontanesi als haar directe rivale in het kampioenschap tweede werd liep Van de Ven drie punten in op de Italiaanse WK-leidster en staat nog maar vijf punten achter met de slotrace van morgen nog voor de boeg.

Van de Ven nam kopstart en wist binnen twee ronden een gat te slaan van meer dan vijf seconden. Gedurende de wedstrijd kwamen Fontanesi (ook Yamaha) en de Duitse Larissa Papenmeijer (Suzuki) dichterbij maar de Nederlandse reed een hele bekeken wedstrijd en wist beide vrouwen op veilige afstand te houden. Even leek het erop dat Papenmeijer de aanval in ging zetten op Fontanesi maar door een fout in de slotfase kon ze haar aanval niet doorzetten. Papenmeijer, de Belgische Amandine Verstappen (KTM) en de Duitse Steffi Laier (KTM) volgden na de lokale favoriet die al vier wereldtitels op haar conto heeft staan. De Nederlandse rijdsters Shana van der Vlist (KTM) en Lynn Valk (Yamaha) eindigden als zevende en tiende in de top tien.

Wereldkampioen Jeffrey Herlings domineerde in het laatste MXGP-weekeinde de kwalificatieheat. Hij nam in Imola meteen de leiding.