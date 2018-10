Teleurstellend optreden van Yamaha-team Van der Mark

Teamgenoot Alex Lowes crashte in race 1 en eindigde als achttiende. Van der Mark die in de kwalificatie een matige P10 scoorde, verspeelde twee belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats in de WK-stand achter de nieuwe wereldkampioen Jonathan Rea. De Nederlander moet de vice-titel in het WK Superbike uitvechten met Ducati-coureur Chaz Davies. De Brit finishte als vijfde en Van der Mark als zevende. De achterstand van de 25-jarige Rotterdam liep ten opzichte van Davies naar 22 punten op.

„Het was een heel moeilijke race voor me”, verklaarde Van der Mark. „Ik hoop dat we na zorgvuldige analyse van de data een oplossing vinden, want vanaf de start worstelde ik met de grip aan de achterkant. Toen werd het een lange en lastige wedstrijd. ’s Ochtends hadden we een paar dingen aan de bike veranderd en geprobeerd, maar die werkten niet zoals we hadden verwacht. In de Superpole 2 voelde de fiets goed aan maar dat was niet te zien in de rondetijden. Om dan vanaf de vierde rij te moeten starten is allesbehalve ideaal. Hopelijk vinden we iets waardoor we in race 2 voor het podium kunnen strijden.”