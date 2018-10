Emotionele Van der Breggen: ’Vooral opluchting’

In Innsbruck kreeg ze haar gewenste parcours met meer hoogtemeters dan de afgelopen. ,,Ik heb hier maandenlang naar toe geleefd en de vrijheid van de ploeg gekregen om bewust grote wedstrijden waar te maken. Dan wil je het ook waarmaken. Daardoor heb ik de lat voor mezelf zo hoog gelegd dat ik ’s ochtends bij de start eigenlijk dacht: Gelukkig over een paar uurtjes zit deze stressperiode erop”, vertelde ze na de huldiging.

Op 42 kilometer van de streep in je eentje in de aanval gaan. Dat is waanzinnig.

,,Ik heb daar ook niet zo over nagedacht. Toen ik eenmaal weg was dacht ik wel van ai het is nog ver. Eigenlijk hadden we niet veel keuze. Er was een kopgroep weg met de Australische Amanda Spratt, waarvan je weet dat het een goede klimster is. Zij had al een voorsprong van een minuut dus het begon gevaarlijk te worden. Zeker omdat in onze groep totaal geen samenwerking was. Dan moet je iets bedenken. Het voordeel was dat het lokale rondes waren waar het continue op en af ging. Daarbij stond er weinig wind, dus het was wel te doen. Wellicht was het een voordeel dat ik dit seizoen al een paar wedstrijden heb gereden waarin ik te weinig at. Die lessen neem je naar dit kampioenschap mee. Ik heb geprobeerd me goed te focussen, de koers goed in te delen en tot het einde de krachten te verdelen. Dat is perfect gelukt.”

Wat overheerst nu?

,,Vooral opluchting. Zeker ook omdat het geen makkelijk kampioenschap was. De favorietenrol en dan ook nog die hele discussie in de media over de verhouding tussen Annemiek van Vleuten en mij. Het was zeker niet de leukste periode op de fiets. Zo werkt dat echter bij een kampioenschap. Je moet top zijn en die super goede dag kennen. Daarbij had ik een fantastisch team om me heen. Annemiek viel in het begin van de koers en heeft ook direct aangegeven dat ze daar last van had. Daardoor wisten we waar we aan toe waren. Als het dan allemaal lukt, dan valt er heel veel van je af.”

Wat betekent het om eindelijk goud te pakken na zes zilveren WK-medailles?

,,Ik heb hier lang op gewacht en op gehoopt. Ik weet hoe moeilijk het is. Het moet op een dag allemaal goed vallen. Die wedstrijd waarin alles lukt, die heb je gewoon niet vaak. Ik ben nu heel blij dat ik zo’n dag heb mogen meemaken.

