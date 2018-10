Veel emoties bij Van Vleuten na gebroken knie

Wat is er gebeurd?

,,Bij de val probeerde ik mezelf op te vangen en toen is mijn knie een soort van uit de kom gegaan. Het voelde alsof m’n knie naast mijn been stond. Ik dacht dit is einde WK, maar ben toen toch verder gegaan.”

Was dat nog te doen?

,,Op de fiets werd het niet erger, daarom besloot ik door te gaan. Ik kon misschien nog wat voor het team doen. Al kon ik in het begin naar mijn gevoel met slechts een been vermogen leveren. Tegen de anderen heb ik daarna gecommuniceerd dat het niet goed was. Uiteindelijk werd ik in de wedstrijd steeds beter. Ik heb in de voorlaatste ronde de ideale voorzet gegeven voor Anna. Ik kon aanzetten op zo’n 90% van mijn kunnen. Er is heel veel over ons geschreven, over onze teamtactieken, maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan. Voor haar ben ik blij, maar persoonlijk ben ik natuurlijk teleurgesteld.”

Hoe kijk je nu terug op deze wedstrijd?

,,Dit was een kans die nooit meer gaat komen. Daarom ben ik enorm teleurgesteld. Ik denk dat we het met Nederland heel goed hebben gedaan en heel mooi dat Anna het heeft afgemaakt. Ik was vandaag echter zo goed. Er gaan heel veel emoties door me heen.”