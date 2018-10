Ajax met De Ligt, zonder De Jong in Sittard

De Amsterdamse aanvoerder liep vorige week in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene een knieblessure op, maar is daarvan inmiddels hersteld. Middenvelder Frenkie de Jong ontbreekt vanwege een kuitblessure in de selectie van trainer Erik ten Hag.

De Jong nam tegen AEK en in de competitietopper tegen PSV de plek van De Ligt centraal achterin over. Ajax versloeg de Griekse kampioen met 3-0, maar verloor in Eindhoven met dezelfde cijfers. Daardoor heeft de Amsterdamse ploeg nu in de eredivisie vijf punten achterstand op PSV.

Omdat De Jong tegen Fortuna ontbreekt, behoudt Carel Eiting zijn basisplaats op het middenveld. Eiting krijgt opnieuw de voorkeur boven Donny van de Beek. Ten Hag heeft zijn elftal verder ongewijzigd gelaten. Ajax speelt dinsdag de tweede groepswedstrijd in de Champions League, in Duitsland tegen Bayern München.