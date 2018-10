Juventus wint topper tegen Napoli

Cristiano Ronaldo Ⓒ Hollandse Hoogte

Juventus heeft de topper in de Serie A tegen Napoli gewonnen. De bezoekende ploeg uit Napels kwam in Turijn nog wel op voorsprong, maar Juventus trok de wedstrijd aan de hand van Cristiano Ronaldo naar zich toe: 3-1. De Portugese superster scoorde zelf niet, maar was wel bij alle doelpunten betrokken.