Matig PSV ploetert naar zege in Breda

Luuk de Jong brak kort na rust de ban, waarna invaller Donyell Malen in blessuretijd voor de beslissing zorgde.

De Jong

PSV was met veel vertrouwen naar het Rat Verlegh Stadion afgereisd, na de klinkende zege in de topper tegen Ajax (3-0) van vorige week. NAC, dat slechts drie punten uit de eerste zes duels bij elkaar had gesprokkeld en doordeweeks pijnlijk werd uitgeschakeld in de beker door RKC Waalwijk, leek vooraf een niet al te lastige horde.

De ploeg van trainer Mark van Bommel was echter slordig en maakte geen scherpe indruk. NAC rook daardoor zijn kansen, maar slaagde er voor rust niet in om PSV echt in de problemen te brengen. De Eindhovenaren sloegen na rust bij de eerste beste mogelijkheid gelijk toe. Een voorzet van Angelino (ex-NAC) werd dusdanig aangeraakt dat de bal precies voor de voeten van Luuk de Jong kwam: 0-1.

VAR

NAC gaf zich ondanks die vroege tegenvaller niet gewonnen. Mitchell te Vrede kreeg gelijk na de openingstreffer een vrije schietkans, maar vond de voeten van Jeroen Zoet. NAC dacht kort daarna recht te hebben op een strafschop, toen Nick Viergever de bal in de eigen zestien met zijn hand meenam. De VAR boog zich over het moment, maar vond het niet zwaar genoeg. Een kwartier voor tijd raakte Anouar Kali van afstand de lat. Angelino vond aan de andere kant NAC-doelman Benjamin van Leer op zijn weg.

NAC was in de slotfase niet bij machte om PSV nog met de rug tegen de muur te zetten. Sterker nog, in blessuretijd gooide Malen de wedstrijd in het slot. Na goed doorzetten van Steven Bergwijn kreeg de invaller de bal voor het intikken.

Zeven zeges op een rij

Daardoor zette de ploeg van Van Bommel ook de zevende competitiewedstrijd van het seizoen in winst omzette. PSV heeft nu acht punten meer dan Ajax, dat later deze avond nog in actie komt tegen Fortuna Sittard. NAC staat zeventiende.

