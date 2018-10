Prachtgoal levert Liverpool laat punt op tegen Chelsea

Daniel Sturridge doet Chelsea pijn: 1-1. Ⓒ AFP

Invaller Daniel Sturridge heeft Liverpool behoed voor een nederlaag bij Chelsea. De Engelse aanvaller zorgde ervoor dat de topper in de Premier League op Stamford Bridge in 1-1 eindigde. Chelsea had Liverpool woensdag voor de League Cup op Anfield nog met 2-1 verslagen.