Spectaculaire comeback maakt Dortmund koploper

Dortmund gaat daardoor alleen aan kop met veertien punten, één meer dan Bayern München en Hertha BSC. Bayern leed vrijdag bij Hertha de eerste seizoensnederlaag (2-0).

Mitchell Weiser bracht Leverkusen al na negen minuten op 1-0. Nog voor rust verdubbelde Jonathan Tah de voorsprong. Die stand hield Leverkusen meer dan een uur vast.

Jacob Bruun Larsen maakte in de 65e minuut de aansluitingstreffer, Marco Reus schoot vier minuten later de gelijkmaker binnen. Invaller Paco Alcácer zette de bezoekers vijf minuten voor tijd via de binnenkant van de paal op voorsprong en de Spanjaard zorgde in blessuretijd ook voor de 2-4.